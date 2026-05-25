"СКА-Хабаровск" объявил о возвращении Юрана

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "СКА-Хабаровск" назначил Сергея Юрана на пост главного тренера, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Первой лиги.
Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на один сезон.
"Мы не спешили с назначением нового главного тренера. Спокойно рассмотрели несколько кандидатур и решили остановить свой выбор на Сергее Юране. Сергей Николаевич - известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику. Он с самого начала переговоров проявил свою заинтересованность в возвращении в Хабаровск. У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, что его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс и наши футболисты в новом сезоне смогут порадовать болельщиков яркой игрой и результатом", - сказал генеральный директор "СКА-Хабаровска" Алексей Кандалинцев.
В апреле должность главного тренера "СКА-Хабаровска" покинул "Алексей Поддубский. Заключительные три матча сезона команда провела под руководством Михаила Семенова, который вошел в тренерский штаб хабаровского клуба в январе.
Юран уже работал в "СКА-Хабаровске" с 2020 по 2022 год. Его предыдущим клубом был турецкий "Серик Беледиеспор", который он покинул в октябре. До турецкой команды Юран также возглавлял "Нижний Новгород", "Химки", красногорский "Зоркий", калининградскую "Балтику", новосибирскую "Сибирь", ярославский "Шинник", ставропольское "Динамо" и работал в тренерском штабе московского "Спартака".