Последние длинные выходные в 2026 году ждут россиян в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2026 году последние трехдневные нерабочие праздничные дни в честь Дня России будут с 12 по 14 июня.
- До этого россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Трехдневные нерабочие праздничные дни в честь Дня России с 12 по 14 июня будут последними длинными выходными в 2026 году, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Россиян в июне ждут заключительные в 2026 году трехдневные выходные (с 12 по 14 июня)", - сказал Балынин.
До этого россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также с 9 по 11 число, когда в стране отмечали День Победы.
