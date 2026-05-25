Последние длинные выходные в 2026 году ждут россиян в июне

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Трехдневные нерабочие праздничные дни в честь Дня России с 12 по 14 июня будут последними длинными выходными в 2026 году, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

До этого россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также с 9 по 11 число, когда в стране отмечали День Победы.