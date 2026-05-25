ВСУ перебросили в Харьковскую область морпехов из Краматорска

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило отдельные подразделения 137-го батальона морской пехоты ВМС Украины из Краматорска в Харьковскую область на фоне больших потерь на этом участке фронта, сообщили РИА Новости в силовых структурах.