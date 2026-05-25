ВСУ перебросили в Харьковскую область морпехов из Краматорска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВСУ перебросило отдельные подразделения 137-го батальона морской пехоты из Краматорска в Харьковскую область.
- Их планировалось вывести на ротацию в тыловые районы, но из-за больших потерь на этом участке фронта они будут участвовать в боевых действиях.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило отдельные подразделения 137-го батальона морской пехоты ВМС Украины из Краматорска в Харьковскую область на фоне больших потерь на этом участке фронта, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На фоне серьёзных потерь в Харьковской области командование ВСУ вынуждено перебрасывать на этот участок фронта отдельные подразделения 137-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, подразделения морской пехоты планировалось вывести из Краматорска на ротацию в тыловые районы, однако вместо отдыха они будут задействованы в боевых действиях в Харьковской области.