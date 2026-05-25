Европе придется признать военные преступления ВСУ, заявил Мирошник

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Европе в ходе переговоров с Россией все равно придется признать военные преступления ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Это (военные преступления — ред.) один из важных вопросов, который, безусловно, встанет на переговорном треке. Здесь уже стоит вопрос о том, что международное гуманитарное право в виде Женевских конвенций, дополнительных протоколов, целого перечня конвенций должно быть заметено под ковер, либо же международное гуманитарное право является обязательным для всех. Если оно является обязательным для всех, тогда Европе придется признавать, что Киев совершал такого рода преступления", - сказал Мирошник газете "Известия".