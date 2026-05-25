Европе придется признать военные преступления ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.05.2026
00:22 25.05.2026
Европе придется признать военные преступления ВСУ, заявил Мирошник

  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европе придется признать военные преступления ВСУ в ходе переговоров с Россией.
  • Мирошник отметил, что международное гуманитарное право должно быть обязательным для всех, и если это так, то Европе придется признать преступления Киева.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Европе в ходе переговоров с Россией все равно придется признать военные преступления ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Это (военные преступления — ред.) один из важных вопросов, который, безусловно, встанет на переговорном треке. Здесь уже стоит вопрос о том, что международное гуманитарное право в виде Женевских конвенций, дополнительных протоколов, целого перечня конвенций должно быть заметено под ковер, либо же международное гуманитарное право является обязательным для всех. Если оно является обязательным для всех, тогда Европе придется признавать, что Киев совершал такого рода преступления", - сказал Мирошник газете "Известия".
