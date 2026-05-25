Вспышка Эболы в Африке не носит пандемического характера, считает эксперт
13:09 25.05.2026 (обновлено: 17:10 25.05.2026)
Доцент Коновалов: вспышка Эболы в Африке не носит пандемического характера

Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Текущая вспышка лихорадки Эбола в странах Африки не имеет пандемического характера, считает эксперт.
  • Заразность инфекции ограничена условиями тесного контакта с биологическими жидкостями заболевших.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Текущая вспышка лихорадки Эбола в странах Африки не имеет пандемического характера, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.
«
"На сегодняшний день есть риск формирования новых очагов инфекции в странах, близких к территории Демократической Республики Конго и Уганде, однако текущая вспышка не носит пандемического характера", - сказал Коновалов.
Он также отметил, что заразность инфекции ограничена условиями тесного контакта с биологическими жидкостями заболевших, в связи с этим широкое распространение лихорадки Эбола минимально.
Лихорадка Эбола - острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, включая 101 подтвержденный.
