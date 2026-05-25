Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Волчанска выжил после 20 ранений от преследовавшего его дрона ВСУ.
- По словам жителя, ВСУ обстреливали его дом, в том числе из миномета, хотя знали, что там живет гражданский.
- Местный житель упомянул, что некоторые люди с Западной Украины называли жителей его региона «ждунами» и считали их не своими.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Житель Волчанска, попросивший не называть его имя из соображений безопасности, рассказал РИА Новости, что выжил после многократных попыток ВСУ убить его дронами, получив порядка 20 ранений.
"Я могу точно сказать, что меня атаковал украинский дрон. Это когда я был там в сентябре прошлого года. У меня было около 20 ранений. Залетел и приземлился. Так добивать пытались... В руках ни автомата, ничего не было - видно, что гражданский. Он (дрон - ред.) завис, посмотрел и пошел в атаку. Взлетел со стороны украинских позиций", - рассказал местный житель.
По его словам, ВСУ обстреливали его дом, в том числе из миномета, хотя знали, что там живет гражданский.
"Они меня не считали своим. Есть украинская поговорка на украинском языке: "Східняки нам не земляки" - "Восточные нам не земляки". Это говорили про нас они, люди с Западной Украины. Некоторые говорили - "ждуны", - добавил местный житель.
