Россиянам рассказали, чем опасны посредники по оформлению виз США

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Россияне, которые обращаются к сомнительным посредникам при оформлении виз США, рискуют не только потерять деньги, но и испортить иммиграционную историю, особенно если речь идет о поддельных документах, сообщил РИА Новости американский адвокат Аркадий Бух.

"Потеря денег — это полбеды. Конечно, жаль пострадавших, но деньги можно хоть как-то заработать. А вот испорченная иммиграционная история, особенно с подложными документами, ведет к очень серьезным последствиям", — отметил собеседник агентства.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что десятки россиян пожаловались на визовый центр в Казахстане , который якобы обещал за плату "увеличить шансы на успех" в получении визы США благодаря сотрудничеству с бывшими консулами. По данным СМИ, в общей сумме мошенники выманили у клиентов порядка 5 миллионов рублей, пострадали около 30 россиян.

Бух предупредил, что в подобных схемах посредники могут предлагать фальшивые банковские выписки, документы об образовании или работе якобы для получения туристических, студенческих и рабочих виз. По его словам, американские власти способны выявлять такие подлоги.

« "Самое сложное для нашей фирмы - бороться с фейковыми документами, которые были предоставлены в посольства. Из-за этого граждан России обвиняют в мошенничестве, иногда с криминальной точки зрения, иногда просто с испорченной иммиграционной историей, и это серьезно", - добавил он.

Адвокат подчеркнул, что гарантировать получение визы США не может никто, и призвал не доверять посредникам, обещающим связи в консульствах, "инсайдерскую информацию" или подозрительно низкие цены.