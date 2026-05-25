Россиянам рассказали, чем опасны посредники по оформлению виз США - РИА Новости, 25.05.2026
05:00 25.05.2026 (обновлено: 09:42 25.05.2026)
Россиянам рассказали, чем опасны посредники по оформлению виз США

РИА Новости: мошенники могут испортить иммиграционную историю россиян

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Заграничные паспорта граждан РФ
Заграничные паспорта граждан РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне рискуют испортить иммиграционную историю и потерять деньги, обращаясь к сомнительным посредникам при оформлении виз США.
  • Мошенники выманили порядка 5 миллионов рублей у около 30 россиян, обещав увеличить шансы на успех в получении визы США.
  • Американский адвокат Аркадий Бух призвал не доверять посредникам, обещающим связи в консульствах, «инсайдерскую информацию» или подозрительно низкие цены.
ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Россияне, которые обращаются к сомнительным посредникам при оформлении виз США, рискуют не только потерять деньги, но и испортить иммиграционную историю, особенно если речь идет о поддельных документах, сообщил РИА Новости американский адвокат Аркадий Бух.
"Потеря денег — это полбеды. Конечно, жаль пострадавших, но деньги можно хоть как-то заработать. А вот испорченная иммиграционная история, особенно с подложными документами, ведет к очень серьезным последствиям", — отметил собеседник агентства.
На прошлой неделе СМИ сообщали, что десятки россиян пожаловались на визовый центр в Казахстане, который якобы обещал за плату "увеличить шансы на успех" в получении визы США благодаря сотрудничеству с бывшими консулами. По данным СМИ, в общей сумме мошенники выманили у клиентов порядка 5 миллионов рублей, пострадали около 30 россиян.
Бух предупредил, что в подобных схемах посредники могут предлагать фальшивые банковские выписки, документы об образовании или работе якобы для получения туристических, студенческих и рабочих виз. По его словам, американские власти способны выявлять такие подлоги.
"Самое сложное для нашей фирмы - бороться с фейковыми документами, которые были предоставлены в посольства. Из-за этого граждан России обвиняют в мошенничестве, иногда с криминальной точки зрения, иногда просто с испорченной иммиграционной историей, и это серьезно", - добавил он.
Адвокат подчеркнул, что гарантировать получение визы США не может никто, и призвал не доверять посредникам, обещающим связи в консульствах, "инсайдерскую информацию" или подозрительно низкие цены.
"Конечно, жулики дают более выгодные цены, потому что не надо работать: можно украсть деньги и ничего не делать. К сожалению, люди на это соглашаются и теряют деньги. Я рекомендую обращаться в лицензированные адвокатские компании. Пусть это будет дороже, но зато надежно", — заключил Бух.
