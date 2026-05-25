Дрозд рассказал о бое Усика и Верхувена

Верхувену 37 лет. Для нидерландца, специализирующегося на кикбоксинге, это был второй в карьере поединок по правилам профессионального бокса. В первом он в 2015 году победил венгра Яноша Финферу. В ноябре 2025 года Верхувен освободил титул чемпиона кикбоксерского промоушена Glory в тяжелом весе, которым владел с 2014 года.