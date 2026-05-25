Дрозд рассказал о бое Усика и Верхувена - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
15:15 25.05.2026 (обновлено: 15:17 25.05.2026)
Дрозд рассказал о бое Усика и Верхувена

Дрозд: апелляция Верхувена на бой с Усиком вряд ли завершится положительно

  • Апелляция Рико Верхувена на исход боя с Александром Усиком, который закончился поражением нидерландского тяжеловеса, вряд ли завершится положительным вердиктом, заявил экс-чемпион WBC Григорий Дрозд.
  • Поединок между Усиком и Верхувеном завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.
  • На счету Усика 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге, он владеет титулами по версиям WBA Super, IBO, WBC и IBF.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Апелляция Рико Верхувена на исход боя за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) с украинцем Александром Усиком, кончившегося поражением нидерландского тяжеловеса, вряд ли завершится положительным вердиктом, заявил РИА Новости экс-чемпион WBC Григорий Дрозд.
Поединок между Усиком и кикбоксером Верхувеном состоялся в субботу на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет) и завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. Как следует из записок судей, по итогам 10 раундов Усик проигрывал по очкам: двое арбитров зафиксировали равный счет (95-95), один отдавал нидерландцу преимущество в один раунд (96-94). Перед остановкой боя в 11-м раунде Усик отправил Верхувена в нокдаун, позднее рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга. В этот момент нидерландский спортсмен находился на ногах. Позднее Верхувен заявил, что подал официальный протест на остановку боя.
"На мой взгляд, у Верхувена больше шансов проиграть при рассмотрении своей апелляции, чем выиграть. Возможно, ее даже посмотрят и скажут, что судья ошибся, остановив бой. Но маловероятно, что результат боя изменится", - сказал Дрозд, комментируя подачу протеста Верхувеном.
На счету 39-летнего Усика 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). При этом он владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF).
Верхувену 37 лет. Для нидерландца, специализирующегося на кикбоксинге, это был второй в карьере поединок по правилам профессионального бокса. В первом он в 2015 году победил венгра Яноша Финферу. В ноябре 2025 года Верхувен освободил титул чемпиона кикбоксерского промоушена Glory в тяжелом весе, которым владел с 2014 года.
ЕдиноборстваСпортГизаЕгипетАлександр УсикWBCWBOWBAГригорий ДроздБокс
 
