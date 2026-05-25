06:43 25.05.2026 (обновлено: 12:04 25.05.2026)
ЕС разочарован новым премьером Венгрии из-за позиции по России, пишут СМИ

Weltwoche: премьер Венгрии Мадьяр разочаровал ЕС своей позицией по России

© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Die Weltwoche заявило, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр разочаровал Брюссель отказом следовать антироссийским директивам и прагматичным признанием географической реальности.
  • По мнению автора материала, надежды чиновников ЕС на смену курса Будапешта рухнули после слов венгерского лидера о неизбежности возврата Европы к покупкам российского газа.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Попытки Евросоюза избавиться от влияния Виктора Орбана обернулись провалом, поскольку новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя, пишет газета Die Weltwoche.
"До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал. Прежде всего он не русофоб и поэтому констатировал очевидное: "Мы победили Орбана, но это не изменило географию, Россия останется там, где она есть", — говорится в публикации.

По словам автора, заявление Мадьяра о том, что после окончания конфликта на Украине ЕС вернется к покупке российского газа, сводит на нет всю радость брюссельских чиновников от того, что он сменил Орбана.
"Стыдно, что эта простая истина отрицается <…> в Брюсселе и других странах ЕС. Поэтому когда она станет реальностью, их ждет горькое разочарование. И Брюсселю, с его постоянным вмешательством в чужие выборы, пора бы уяснить: бойтесь своих желаний, они могут исполниться", — заключает Die Weltwoche.

Как подчеркивал Орбан, Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, и нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
По словам посла в Будапеште Евгения Станиславова, Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, а долгосрочные газовые контракты выгодны для нее.
