МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Попытки Евросоюза избавиться от влияния Виктора Орбана обернулись провалом, поскольку новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя, пишет газета Die Weltwoche.
"До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал. Прежде всего он не русофоб и поэтому констатировал очевидное: "Мы победили Орбана, но это не изменило географию, Россия останется там, где она есть", — говорится в публикации.
"Стыдно, что эта простая истина отрицается <…> в Брюсселе и других странах ЕС. Поэтому когда она станет реальностью, их ждет горькое разочарование. И Брюсселю, с его постоянным вмешательством в чужие выборы, пора бы уяснить: бойтесь своих желаний, они могут исполниться", — заключает Die Weltwoche.
Как подчеркивал Орбан, Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, и нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
По словам посла в Будапеште Евгения Станиславова, Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, а долгосрочные газовые контракты выгодны для нее.