Венгрия, где не так давно прошли выборы и сменилась правящая команда, продолжает оставаться источником новостей. Вступивший в должность Петер Мадьяр сделал два важных заявления. Общаясь с представителями польских СМИ, он заявил, что нет ни малейших сомнений в том, что Европейский союз вернется к покупке российского трубопроводного газа, а произойдет это сразу же по завершении украинского конфликта. Утверждение было ответом на вопрос польских журналистов, беззастенчиво пытавшихся всучить венгерскому премьеру идею отказаться от импорта голубого топлива из России и начать закупать польский СПГ, который те, в свою очередь, покупают у американцев и перепродают с наценкой.

Политическая и финансовая машина Евросоюза изо всех сил поддерживала Мадьяра на прошедших выборах в надежде, что он, придя во власть, развернет вектор венгерской политики — в первую очередь в плане отношений с Москвой. Однако принявший 9 мая присягу Петер Мадьяр сразу же продемонстрировал совершенно прагматичный подход, что проявилось и в общении с польской прессой. Глава Венгрии напомнил очевидный факт, что при заключении ресурсных контрактов во главе угла всегда стоит стоимость, а российский трубопроводный газ имеет более привлекательную ценовую формулу, особенно в сравнении с сжиженным газом, привозимым из-за океана. Географию и соответствующую логистику не отменить при всем желании.

Не успели понурые поляки отчалить восвояси, как новое правительство опубликовало заявление, что Венгрия полностью прекращает импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, отвесив тем самым звонкую оплеуху и Киеву, и Брюсселю.

В рамках идущей спецоперации много пишут об украинской энергетике, а вот агропромышленный сектор попадает на страницы и телеэкраны нечасто. При этом экспорт сельскохозяйственной продукции наряду с украинской металлургией — два столпа внешней торговли и крупнейшие источники пополнения бюджета для Киева. Основной рынок сбыта украинских стали и чугуна в различных товарных видах — это Соединенные Штаты. Также крупными покупателями стальных полупродуктов выступают Турция, Болгария и Польша. Только за прошлый год и только на продаже чугуна украинские металлургические компании выручили свыше 750 миллионов долларов.

Но вернемся на благодатные украинские пашни.

Экспорт сельскохозяйственной продукции приносит Киеву в год свыше 22 миллиардов долларов, из которых 48 процентов обеспечивает торговля с государствами Евросоюза. Среди крупнейших потребителей значатся Италия, Нидерланды и Германия, оптом скупающие украинское кормовое зерно (так называемый хлебофураж) и масличные семена. К слову, именно зерновые — пшеница и кукуруза — являются главной статьей экспорта, ежегодно принося компаниям-трейдерам свыше девяти миллиардов долларов. Высоким спросом пользуется украинское подсолнечное масло, как и семена сои, рапса, подсолнечника, а также птица и мясо.

Это настолько важное направление для Киева, Брюсселя и Вашингтона, что летом 2022 года они буквально осаждали Москву, уговаривая открыть проход торговых судов в рамках так называемой Черноморской зерновой инициативы. Западные представители, верные собственной лживой натуре, изо всех утюгов вещали о необходимости спасения несчастных детей в Африке, которым без украинского зерна грозит неминуемый голод. Россия, верная политике гуманизма, согласилась, однако уже весной Владимир Путин привел актуализированные данные. Из них следовало, что более двух третей объема украинского агроэкспорта ушло вовсе не в Судан, Чад или Центрально-Африканскую Республику, то есть страны, на уровне ООН признанные голодающими, а в Западную Европу. Черноморская инициатива почила в бозе, а украинское зерно из трюмов сухогрузов переместилось в железнодорожные вагоны и грузовики.

Мы неспроста в привязке к данному направлению промышленности и торговли одновременно упоминаем Киев, Брюссель и Вашингтон. Для украинского бюджета сельское хозяйство остается чуть ли не последней дойной коровой, потому сотрудники многих агропредприятий давно и прочно забронированы от мобилизации. Официально иностранные компании не могут владеть украинскими пахотными или другими землями сельскохозяйственного назначения, но на практике крупные холдинги и корпорации управляют изрядной долей украинских сельхозугодий. Реализовано все через схемы долгосрочной аренды, и крупнейшим игроком здесь выступает американская финансовая группа NCH Capital, под управлением которой, по различным оценкам, находится около миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. Порядка 150 тысяч гектаров к рукам прибрала инвестиционная группа SigmaBleyzer со штаб-квартирой в Техасе, работают и отдельные компании, например Cargill и Corteva Agriscience (бывшая DuPont). Причем работают они тут очень давно, реализуя неафишируемые геополитические проекты Вашингтона.

Пока все мировые СМИ десятилетиями мусолили тему русской газовой иглы, американцы тихой сапой стали крупнейшими поставщиками пищевой продукции в страны еврозоны. Согласно отчету Еврокомиссии за 2024 год, американский и контролируемый Штатами украинский агропромышленный экспорт в структуре закупок достиг 13 процентов, что почти вдвое больше Бразилии — второго крупнейшего поставщика. Европейские рынки буквально заваливали сельскохозяйственной продукцией по бросовым ценам, что приводило к периодическим бунтам местных фермеров, поставленных на грань банкротства. В бесконечном вихре событий уже как-то позабылось, как фермеры Болгарии, Польши, Венгрии и Румынии перекрывали дороги и границы, требуя запретить ввоз демпингового украинского зерна, а также масла и мяса. Последняя подобная акция прошла в сентябре, когда польские фермеры заблокировали движение грузовиков на польско-украинском КПП в Медыке. Требования все те же: прекратить импорт с Украины, начать субсидировать собственные фермерские хозяйства в вопросах закупки ГСМ, посевного материала и установить гарантированную ценовую планку закупки агропродукции, обеспечивающую покрытие кредитов.

Если в Брюсселе надеялись, что Петер Мадьяр полностью встанет в русло общеевропейской политики, то явно просчитались. Сельское хозяйство в структуре национальной экономики формирует пять процентов ВВП, в нем занято четыре процента населения. Тонкость в том, что агросектор Венгрии традиционно ориентирован на экспорт, а крупнейшей культурой (и экспортным продуктом) является подсолнечник. Это и прочие направления ежегодно приносят в казну порядка 4,5 триллиона форинтов, или 11 миллиардов евро. Для небогатой Венгрии это более чем весомый кусок пирога, и действия нового правительства вполне логичны, оскольку направлены на защиту национальных интересов. Проблема в том, что они вставляют палки в колеса крупному транснациональному бизнесу и геополитическим планам западных центров силы.