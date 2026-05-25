Заключенные захватили тюрьму в венесуэльском штате Баринас

МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Заключенные тюрьмы в венесуэльском штате Баринас (INJUBA) захватили территорию исправительного учреждения и объявили забастовку, сообщила неправительственная организация Венесуэльский центр мониторинга тюрем (Observatorio Venezolano de Prisiones).

"Заключенные тюрьмы INJUBA взяли под контроль помещения пенитенциарного учреждения 24 мая", - говорится в сообщении организации в соцсети X

НПО утверждает, что более 1,2 тысячи мужчин и свыше 100 женщин, содержащихся в тюрьме, объявили забастовку утром, после исполнения национального гимна Венесуэлы . Причиной протеста стало назначение неделю назад нового директора тюрьмы Элвиса Макуаре Герреро. Со ссылкой на заключенных утверждается, что после этого назначения они подвергались жестоким обыскам, избиениям и пыткам, а более 120 человек были помещены в изолятор.

В организации также заявили, что директор тюрьмы якобы открывал стрельбу в сторону башен учреждения, что могло привести к трагедии.

Позднее НПО сообщила, что значительная часть заключенных поднялась на крыши тюремных башен, некоторые подожгли матрасы. По утверждению организации, охрана тюрьмы и новый директор якобы открыли огонь по протестующим заключенным, в результате чего есть раненые.

Согласно информации Observatorio Venezolano de Prisiones, родственники заключенных пытались помешать входу в тюрьму подразделений Национальной гвардии Венесуэлы, однако сделать этого не смогли. После входа силовиков на территорию тюрьмы, по словам очевидцев, были слышны выстрелы и взрывы, а в сторону женского корпуса якобы применили слезоточивый газ.