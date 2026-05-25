Заключенные захватили тюрьму в венесуэльском штате Баринас

МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Заключенные тюрьмы в венесуэльском штате Баринас (INJUBA) захватили территорию исправительного учреждения и объявили забастовку, сообщила неправительственная организация Венесуэльский центр мониторинга тюрем (Observatorio Venezolano de Prisiones).
"Заключенные тюрьмы INJUBA взяли под контроль помещения пенитенциарного учреждения 24 мая", - говорится в сообщении организации в соцсети X.
НПО утверждает, что более 1,2 тысячи мужчин и свыше 100 женщин, содержащихся в тюрьме, объявили забастовку утром, после исполнения национального гимна Венесуэлы. Причиной протеста стало назначение неделю назад нового директора тюрьмы Элвиса Макуаре Герреро. Со ссылкой на заключенных утверждается, что после этого назначения они подвергались жестоким обыскам, избиениям и пыткам, а более 120 человек были помещены в изолятор.
В организации также заявили, что директор тюрьмы якобы открывал стрельбу в сторону башен учреждения, что могло привести к трагедии.
Позднее НПО сообщила, что значительная часть заключенных поднялась на крыши тюремных башен, некоторые подожгли матрасы. По утверждению организации, охрана тюрьмы и новый директор якобы открыли огонь по протестующим заключенным, в результате чего есть раненые.
Согласно информации Observatorio Venezolano de Prisiones, родственники заключенных пытались помешать входу в тюрьму подразделений Национальной гвардии Венесуэлы, однако сделать этого не смогли. После входа силовиков на территорию тюрьмы, по словам очевидцев, были слышны выстрелы и взрывы, а в сторону женского корпуса якобы применили слезоточивый газ.
Организация возложила ответственность за возможные последствия на министра по делам пенитенциарной системы Венесуэлы Хулио Гарсию Серпу и призвала прокуратуру и омбудсмена страны вмешаться в ситуацию. Официальные власти Венесуэлы пока не комментировали сообщения о происходящем в тюрьме Баринаса.
