11:00 25.05.2026
В Подмосковье в воскресенье утонули пять мужчин

В Подмосковье в воскресенье утонули пять мужчин, один был в гидрокостюме

  • В Подмосковье в воскресенье утонули пять мужчин.
  • Первый случай произошел на Репинском пруду в городском округе Коломна, еще один — в карьере на улице Декабристов в Ногинске, третий — в пруду парк-отеля "Яхонты" в деревне Жилино, четвертый — в пруду в деревне Федурново возле Балашихи.
  • В городе Рошаль на озере Юбилейное утонул один из двух братьев.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пять мужчин утонули в минувшее воскресенье на водоемах Московской области, один из них был в гидрокостюме, сообщает региональный главк МЧС России.
"На водных объектах в регионе произошло пять происшествий", - говорится в сообщении.
Первый случай произошел на Репинском пруду в городском округе Коломна, из которого спасатели "Мособлпожспаса" извлекли тело мужчины. В карьере на улице Декабристов в Ногинске был обнаружен погибший мужчина в гидрокостюме. Еще один мужчина утонул в пруду в парк-отеле "Яхонты" в деревне Жилино в Богородском городском округе. Поиск его тела пока не дал результатов. Четвертый утонул в пруду в деревне Федурново возле Балашихи, тело извлечено из воды и направлено в морг.
"Город Рошаль, улица Спортивная, озеро Юбилейное - два брата пошли купаться, и один из них не выплыл по вышеуказанному адресу. Поисковые работы спасателями ГКУ МО "Мособлпожспас" продолжатся в светлое время суток 25 мая", - резюмирует главк.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияКоломнаМособлпожспасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
