Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье в воскресенье утонули пять мужчин.
- Первый случай произошел на Репинском пруду в городском округе Коломна, еще один — в карьере на улице Декабристов в Ногинске, третий — в пруду парк-отеля "Яхонты" в деревне Жилино, четвертый — в пруду в деревне Федурново возле Балашихи.
- В городе Рошаль на озере Юбилейное утонул один из двух братьев.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пять мужчин утонули в минувшее воскресенье на водоемах Московской области, один из них был в гидрокостюме, сообщает региональный главк МЧС России.
"На водных объектах в регионе произошло пять происшествий", - говорится в сообщении.
Первый случай произошел на Репинском пруду в городском округе Коломна, из которого спасатели "Мособлпожспаса" извлекли тело мужчины. В карьере на улице Декабристов в Ногинске был обнаружен погибший мужчина в гидрокостюме. Еще один мужчина утонул в пруду в парк-отеле "Яхонты" в деревне Жилино в Богородском городском округе. Поиск его тела пока не дал результатов. Четвертый утонул в пруду в деревне Федурново возле Балашихи, тело извлечено из воды и направлено в морг.
В Марий Эл две девочки утонули в пруду
20 мая, 13:03