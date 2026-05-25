УНИКС сравнял счет в серии полуфинала Единой лиги ВТБ с "Зенитом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский УНИКС одержал победу над петербургским «Зенитом» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
- Встреча завершилась со счетом 78:73 в пользу УНИКСа.
- Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 3-3, решающий матч пройдет 28 мая в Казани.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Казанский УНИКС одержал победу над петербургским "Зенитом" в шестом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 78:73 (20:15, 17:20, 20:16, 21:22) в пользу УНИКСа. Самым результативным игроком матча стал центровой казанской команды Маркус Бингэм, который набрал 20 очков. У "Зенита" дабл-дабл оформил Мун Ксэвьер (15 очков + 11 передач).
25 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
Счет в серии до четырех побед стал ничейным - 3-3. Решающий матч пройдет 28 мая в Казани.
По итогам регулярного чемпионата УНИКС занял второе место в турнирной таблице. В первом раунде плей-офф казанцы переиграли московский клуб МБА-МАИ (3-0). "Зенит" завершил "регулярку" на третьей строчке. В четвертьфинале "сине-бело-голубые" нанесли поражение екатеринбургскому "Уралмашу" (3-1).