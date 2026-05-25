Страны Евросоюза начали возвращать украинцев домой, пишут СМИ

19:31 25.05.2026
Страны Евросоюза начали принудительно возвращать украинцев домой

© Фото : Державна прикордонна служба України
Сотрудник пограничной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Страны Евросоюза начали принудительно возвращать украинцев домой, сообщает украинское издание "Инсайдер.ua" со ссылкой на главу государственной миграционной службы Украины Наталью Науменко.
"Часть украинцев уже депортируют из стран ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно приведенной информации, речь идет прежде всего о гражданах, которые пересекли границу незаконно, не оформили или не продлили документы на проживание либо нарушили законодательство стран Евросоюза.
Все больше стран ЕС с начала 2026 года стали усложнять процедуры получения убежища и временных документов для граждан Украины, среди них - Норвегия, Дания и Финляндия. Правительство Чехии также заявило о том, что ищет варианты окончания временной защиты для украинских мужчин.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
