Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Евросоюза начали принудительно возвращать украинцев домой.
- Депортации подлежат граждане, которые пересекли границу незаконно, не оформили или не продлили документы на проживание, либо нарушили законодательство стран ЕС.
- Часть украинцев уже депортируют из Европы.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Страны Евросоюза начали принудительно возвращать украинцев домой, сообщает украинское издание "Инсайдер.ua" со ссылкой на главу государственной миграционной службы Украины Наталью Науменко.
«
"Часть украинцев уже депортируют из стран ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно приведенной информации, речь идет прежде всего о гражданах, которые пересекли границу незаконно, не оформили или не продлили документы на проживание либо нарушили законодательство стран Евросоюза.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.