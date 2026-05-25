08:00 25.05.2026 (обновлено: 08:04 25.05.2026)

"Это затронет всех". Киев втягивает Европу в войну

Украинский военнослужащий с беспилотником. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Украина готовится запускать беспилотники по российским регионам с территории Латвии, сообщила на прошлой неделе Служба внешней разведки России. При этом воздушное пространство прибалтийских республик уже используют для подобных ударов. О том, к чему это может привести, — в материале РИА Новости.

Сочувствие наивности

“По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак”, — отмечается в заявлении СВР.
По данным ведомства, военнослужащие ВСУ уже прибыли на территорию республики. Их разместили на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс".
При этом, как отметили в СВР, киевские власти уговорили Ригу дать согласие на проведение операции, заявив, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно.
“Остается посочувствовать наивности латвийских руководителей. Современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников”, — подчеркнули в ведомстве.

Удар по правительству

Между тем украинские БПЛА уже спровоцировали скандал в Латвии. Один из них 7 мая упал на территории нефтебазы в Резекне. Всего, если верить властям, в воздушное пространство страны вошли три дрона.
"По всей видимости, это беспилотники, нацеленные украинской стороной на цели в России. Но это пока версия, нуждающаяся в подтверждении", — заявлял тогда министр обороны Андрис Спрудс. Позже экспертиза доказала эту версию.
Но уже через три дня премьер Латвии Эвика Силиня объявила о его отставке в связи с утратой доверия, отметив, что военное ведомство не смогло обеспечить безопасность в небе над страной.
Практически сразу выступил и сам Спрудс: обвинил главу правительства во лжи, заявив, что сам решил покинуть пост, а Силиня попыталась сделать вид, что именно она — инициатор этого решения. Пост министра обороны после всех манипуляций достался полковнику Райвису Мелнису, который до этого был официальным представителем Минобороны на Украине и занимал должность советника.
Однако есть вероятность, что и он задержится на новом месте ненадолго. Уже спустя три дня после этих перестановок пост покинула сама Силиня. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил оппозиционному депутату сейма сформировать новое правительство.
“Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий киевского режима, которым придется уйти в отставку из-за разных скандалов", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первое сбитие

В Эстонии учли соседские уроки. Украинский беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны 19 мая, был сбит румынским F-16, участвовавшим в миссии НАТО по воздушному патрулированию. Таллин подчеркнул, что не давал Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства.
“Мы приносим извинения Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты”, — заявил после этого пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.
Но уже на следующий день дроны ВСУ вторглись в воздушное пространство Литвы. Там защищать небо от украинских беспилотников не решились и ограничились объявлением воздушной тревоги — в убежища спустились даже президент Гитанас Науседа, правительство и члены парламента. При этом объект пропал с радаров, что с ним случилось — неизвестно до сих пор.
Реакция всех трех стран отличалась, что говорит об отсутствии скоординированной позиции. Однако Киев это, похоже, нисколько не смущает. Украинские власти открыто пытаются перевести эскалацию на новый уровень и втянуть страны НАТО уже в прямой конфликт с Россией.
“Инцидент над Эстонией можно интерпретировать как предупреждение альянса Киеву о недопустимости чрезмерного использования воздушного пространства НАТО для ударов по России”, — отмечает немецкое издание Junge Welt.
При этом рост эскалации отмечают и западные эксперты.
В частности, британский политолог Анатоль Ливен в статье для американского издания Responsible Statecraft призывает Вашингтон послать четкий сигнал союзникам, чтобы “обезвредить балтийскую пороховую бочку”.
“Угроза в Прибалтике заключается не в преднамеренном российском вторжении, а в эскалации войны, спровоцированной спиралью ответных мер. Украинцы, по всей видимости, сделали первый шаг в этой спирали, направив беспилотники на Россию над территорией Прибалтики. Крайне важно, чтобы Россия не сделала следующий шаг, запустив собственные ракеты по целям в странах Прибалтики”, — отмечает он.
В этой связи Ливен предлагает США заставить прибалтийские республики смягчить риторику — особенно на фоне недавнего призыва главы МИД Литвы Кястутиса Будриса к НАТО напасть на Калининград.
“Прежде всего администрация США должна четко и категорично заявить украинцам, что не желает быть втянутой в войну с Россией, и если Украина воспользуется воздушным пространством НАТО для атак, это будет означать прекращение американской помощи Киеву, особенно в форме обмена разведывательной информацией, который имеет решающее значение для наведения украинских ракет и дронов”, — отметил британский политолог.
Но США пока отмалчиваются — никакой официальной реакции на произошедшее не последовало. Более того, генсек НАТО Марк Рютте переложил вину за случившееся на Россию.
Еще дальше пошел премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон — предложил свой способ избежать попадания БПЛА в воздушное пространство стран НАТО.
“Мы должны помогать украинцам наводить их атаки”, — заявил он.
Увы, западные эксперты, по всей видимости, гораздо лучше понимают всю опасность ситуации, нежели тамошние политики. И у России может не остаться других вариантов, кроме как обеспечивать собственную безопасность уже в небе над странами НАТО.
