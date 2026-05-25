В Уганде выявили новые случаи заражения лихорадкой Эбола - РИА Новости, 25.05.2026
14:57 25.05.2026
В Уганде выявили новые случаи заражения лихорадкой Эбола

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уганде зафиксировали два новых подтвержденных случая заражения лихорадкой Эбола.
  • Вирусом заразились медицинские работники частной клиники в Кампале.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Два подтверждённых случая заражения лихорадкой Эбола были зафиксированы в угандийской столице, вирусом заразились медицинские работники, говорится в сообщении министерства здравоохранения Уганды, опубликованном в понедельник.
"Новыми жертвами вируса стали медработники частной клиники в Кампале, оба случая подтверждены… Составляется список всех лиц, с кем контактировали зараженные, он будет передан командам быстрого реагирования", - говорится в документе.

Таким образом, в Уганде было зафиксировано семь подтверждённых случаев заражения вирусом, на которые приходится один летальный исход и один случай полного выздоровления.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, включая 101 подтвержденный.
Полиция Конго - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В ДРК напали на больницу, где лечатся пациенты с Эболой
