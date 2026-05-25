Единые учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Единые государственные учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"На 2027 год запланировано включение в федеральный перечень новых учебников по информатике для 10–11-х классов, после чего старшеклассники смогут начать по ним обучение", – сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр отметил, что следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7–9-х классов.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что содержание учебников будет полностью соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным основным общеобразовательным программам, в том числе федеральным рабочим программам по информатике базового и углубленного уровней.