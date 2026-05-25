В Тульской области возбудили дело после убийства женщины

ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства 54-летней женщины, а также покушения на двух ее внучек и их родственницу возбудили в Суворовском районе Тульской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным ведомства, в понедельник двух девочек 8 и 11 лет, а также их родственницу госпитализировали из поселка Ханино Суворовского района в тяжелом состоянии с различными телесными повреждениями. Бабушку девочек обнаружили дома с признаками насильственной смерти.
"Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 54-летней женщины и покушения на убийство двух малолетних детей и их родственницы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время к следователю для проверки на причастность к совершению преступлений и проведения следственных действий доставлены два человека.