Рейтинг@Mail.ru
В Югре осудили мужчину за убийство девушки 24 года назад - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 25.05.2026 (обновлено: 10:40 25.05.2026)
В Югре осудили мужчину за убийство девушки 24 года назад

Жителя Хабаровского края осудили на 19 лет за убийство девушки 24 года назад

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Няганский городской суд приговорил обвиняемого в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки в 2001 году к 19 годам и 10 месяцам колонии.
  • Преступление было раскрыто благодаря повторной генетической экспертизе, которая выявила ДНК-профиль фигуранта.
  • Во время расследования был выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности обвиняемого.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Няганский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 19 годам и 10 месяцам колонии обвиняемого в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки в 2001 году, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным следствия, в ноябре 2001 года в лесу рядом с лечебным профилакторием в Нягани мужчина напал на 17-летнюю девушку, которая возвращалась домой с дискотеки одна. Фигурант изнасиловал ее, нанес множество телесных повреждений, похитил золотые украшения, а затем задушил. После этого он накрыл ее тело ветками и покинул место преступления, а спустя несколько дней уехал из региона.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Петербурге осудили подростка, надругавшегося над тремя женщинами
3 февраля, 20:51
Против жителя Хабаровского края Александра Ульянова было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера. Задержали его в июне 2025 года в Хабаровском крае.
"С учетом тяжести, обстоятельств содеянного виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет 10 месяцев, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении суда.
Вину 45-летний Ульянов признал и раскаялся в содеянном, его дело рассматривалось в закрытом режиме, добавили в инстанции.
Преступление было раскрыто следователями-криминалистами областного управления СК РФ вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД региона. Найти преступника, в частности, удалось благодаря повторной генетической экспертизе с использованием современных методик, которая выявила ДНК-профиль фигуранта.
Также следователи выявили дополнительный эпизод противоправной деятельности обвиняемого: во время допроса жителей Нягани установлена еще одна несовершеннолетняя потерпевшая, в отношении которой в 1997 году он совершил преступление против половой неприкосновенности.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Суд вынес приговор жителю Кубани, пять лет насиловавшему девочку
25 декабря 2025, 14:41
 
ПроисшествияНяганьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала