В Югре осудили мужчину за убийство девушки 24 года назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Няганский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к 19 годам и 10 месяцам колонии обвиняемого в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки в 2001 году, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, в ноябре 2001 года в лесу рядом с лечебным профилакторием в Нягани мужчина напал на 17-летнюю девушку, которая возвращалась домой с дискотеки одна. Фигурант изнасиловал ее, нанес множество телесных повреждений, похитил золотые украшения, а затем задушил. После этого он накрыл ее тело ветками и покинул место преступления, а спустя несколько дней уехал из региона.

Против жителя Хабаровского края Александра Ульянова было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера. Задержали его в июне 2025 года в Хабаровском крае.

"С учетом тяжести, обстоятельств содеянного виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет 10 месяцев, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении суда.

Вину 45-летний Ульянов признал и раскаялся в содеянном, его дело рассматривалось в закрытом режиме, добавили в инстанции.

Преступление было раскрыто следователями-криминалистами областного управления СК РФ вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД региона. Найти преступника, в частности, удалось благодаря повторной генетической экспертизе с использованием современных методик, которая выявила ДНК-профиль фигуранта.