Экс-полицейского, осужденного за убийство, вычислили по навигатору

07:33 25.05.2026 (обновлено: 09:14 25.05.2026)
Экс-полицейского, осужденного за убийство любовницы, вычислили по навигатору

Камеры уличного наблюдения. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший начальник отдела участковых в Карелии осужден за убийство возлюбленной.
  • Преступника вычислили благодаря камерам видеонаблюдения и его собственному навигатору.
  • Суд приговорил экс-полицейского к 9,5 годам колонии строгого режима и взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу матери погибшей.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Бывший начальник отдела участковых в Карелии, осужденный за убийство возлюбленной, тело которой он сжег в лесу, был пойман благодаря его же навигатору и городским камерам, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
В ноябре 2024 года экс-полицейский забрал женщину из бара в Петрозаводске и затем задушил ее, а тело сжег в лесу, следует из материалов. После этого мужчина тщательно вычистил салон автомобиля, говорится в документах.
Пропавшую женщину искали волонтеры. Осужденный, согласно документам, активно предлагал помощь в поисках, печатал ориентировки, выяснял наличие камер в местах розыска, а также просил знакомых помочь с доступом к уличному видеонаблюдению.
Камеры видеонаблюдения и помогли правоохранителям раскрыть преступника: они зафиксировали автомобиль в ту ночь. Из материалов следует, что когда волонтеры сообщили мужчине о камерах на месте предполагаемой высадки женщины, он "поменялся в лице".
Кроме того, выйти на преступника помог его же навигатор: устройство показало, что тот несколько раз посещал место будущего захоронения, уточняется в материалах.
Суд в Петрозаводске признал бывшего начальника отдела участковых виновным в убийстве и приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима. С него также взыскали более 2,6 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшей.
Мужчина пытался обжаловать приговор, однако Верховный суд Карелии оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
