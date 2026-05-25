Турция надеется на возобновление переговоров по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 25 мая - РИА Новости. Турция рассчитывает на возобновление активного переговорного процесса по Украине и будет внимательно следить за визитом представителей США в Москву, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие недели могут посетить Россию, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Анкара будет внимательно следить за вероятным визитом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Турецкая сторона рассчитывает, что контакты между США и Россией могут способствовать возобновлению более активного переговорного процесса по Украине", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, Турция продолжает поддерживать дипломатические усилия, направленные на прекращение конфликта, и считает важным сохранение каналов диалога между сторонами.
Источник отметил, что Анкара выступает за устойчивое прекращение огня и продвижение переговоров, которые могли бы создать основу для долгосрочного урегулирования.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают.