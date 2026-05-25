Си Цзиньпин решительно осудил Японию на переговорах с Трампом, пишут СМИ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с президентом США Дональдом Трампом раскритиковал премьер-министра Санаэ Такаити за милитаризацию Японии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Си Цзиньпин раскритиковал японского премьер-министра Санаэ Такаити за "ремилитаризацию" ее страны", - пишет издание.
Некоторые источники издания заявили, что критика китайского лидера в адрес Японии стала самым острым моментом двухдневного саммита с американской стороной.
В конце апреля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что нынешний политический курс руководства Японии все больше напоминает действия японских милитаристов прошлого. Ранее агентство Киодо сообщило, что правительство Японии создало экспертный совет для подготовки пересмотра ключевых документов в сфере национальной безопасности до конца года.