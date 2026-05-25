СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Ограничение на продажу бензина в Севастополе сохранится до стабилизации ситуации с запасами топлива, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе ощутилась нехватка топлива на АЗС, власти объяснили дефицит проблемами с логистикой и ввели ограничение на покупку топлива до 20 литров за раз.
"Сегодня у нас тоже ожидаются поставки, но ограничение до стабилизации запасов будет сохраняться на всех автозаправочных станциях "ТЭС" и "АТАН". Будем дальше этой ситуацией заниматься. Тем не менее, топливо в городе есть, оно продолжает поставляться", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города.
Губернатор подчеркнул, что нехватка бензина на АЗС возникла из-за логистических перебоев. В свою очередь исполняющий обязанности первого вице-губернатора Севастополя Алексей Парикин сообщил, что запасы топлива закуплены в полном объеме для обеспечения города и сформированы, но существует проблема логистического характера с их доставкой в регион.
"В ближайшее время мы постараемся эту ситуацию переломить в лучшую сторону", - сказал Парикин.