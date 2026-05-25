СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Ограничение на продажу бензина в Севастополе сохранится до стабилизации ситуации с запасами топлива, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что нехватка бензина на АЗС возникла из-за логистических перебоев. В свою очередь исполняющий обязанности первого вице-губернатора Севастополя Алексей Парикин сообщил, что запасы топлива закуплены в полном объеме для обеспечения города и сформированы, но существует проблема логистического характера с их доставкой в регион.