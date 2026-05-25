Тихановская приехала на Украину

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые приехала на Украину, сообщает украинское издание "Новости.LIVE".
На прошлой неделе глава МИД Украины Андрей Сибига, побоявшись приглашать в Киев президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил, что позвал Тихановскую.
"Светлана Тихановская впервые прибыла в Украину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".
В свою очередь сенатор Владимир Джабаров считает, что Тихановская старается остаться на слуху с помощью подобных экстравагантных шагов.
"Что она в Киеве расскажет? Как пыталась незаконно прийти к власти в Белоруссии, у нее ничего не получилось, и она сбежала? Это не очень хорошая характеристика для Зеленского, если такие люди приезжают в Киев его поддержать", - сказал Джабаров NEWS.ru.
Лукашенко ранее заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, если он хочет о чем-либо поговорить или посоветоваться. Он также отмечал, что не реагирует на "болтовню" из Киева, в том числе от Владимира Зеленского, о том, что Москва втянуть Минск в конфликт на Украине.
Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую, находящуюся в Литве, к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни и измене государству.
