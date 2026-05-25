Эксперт рассказал, при каком условии Танашев станет топ-судьей в Европе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что главный арбитр суперфинала Кубка России по футболу Инал Танашев, сможет показать высокий результат работы в Европе, если пройдет испытание славой.
Судейская бригада под руководством Инала Танашева работала в воскресенье на матче суперфинала Кубка России по футболу между столичным "Спартаком" и "Краснодаром", который завершился победой московского клуба. Танашеву 28 лет. Он дебютировал в РПЛ в качестве главного судьи 27 июля 2025 года в матче 2-го тура между "Оренбургом" и махачкалинским "Динамо" (1:1).
"Танашев единственный в своем регионе - в Нальчике, кто добивается такого успеха. Если Танашев пройдет это испытание славой, в чем, зная его, я даже не сомневаюсь, то все будет замечательно. Второй сезон всегда очень сложный в премьер-лиге. На тебя иначе смотрят, с тебя по-другому спрашивают. Вот эти моменты перебороть, что-то перетерпеть, и в Европе будет топовым", - сказал Федотов.
Переходные матчи за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) были доверены молодым арбитрам – Никите Новикову и Андрею Прокопову. Новикову 27 лет, а Прокопову 30. Оба дебютировали в РПЛ в 2026 году.
"На стыковых матчах впервые в истории работали молодые арбитры. Раньше это было табу, туда было не попасть, и эти матчи давали только матерым арбитрам, а молодые судили максимум три игры за сезон, и им говорили, что надо быть довольными и этим. Обязательно нужно привлекать их и давать эмблемы ФИФА, чтобы они изучали язык, вести их на высший уровень", - отметил бывший арбитр.
"Танашев и ребята, которые работали на стыковых матчах, на финале это будущее. Они ворвутся в Европу, и их разорвут во все команды. При должном отношении к себе, которое они сейчас проявляют, это будущее российского судейства. И в топ-группах, которые работают на Лиге чемпионов и Лиге Европы, когда все закончится (с санкциями), мы этих арбитров увидим", - добавил он.