Эксперт рассказал, при каком условии Танашев станет топ-судьей в Европе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что главный арбитр суперфинала Кубка России по футболу Инал Танашев, сможет показать высокий результат работы в Европе, если пройдет испытание славой.

Переходные матчи за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) были доверены молодым арбитрам – Никите Новикову и Андрею Прокопову. Новикову 27 лет, а Прокопову 30. Оба дебютировали в РПЛ в 2026 году.