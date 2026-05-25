Более двух тысяч человек из зоны СВО находятся в ПВР в Ростовской области

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч человек, вынужденно уехавших из-за зоны боевых действий, находятся в ПВР Ростовской области, четверть из них - дети, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.