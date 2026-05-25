Более двух тысяч человек из зоны СВО находятся в ПВР в Ростовской области - РИА Новости, 25.05.2026
14:52 25.05.2026
Более двух тысяч человек из зоны СВО находятся в ПВР в Ростовской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Пункт временного размещения в Ростове-на-Дону
Пункт временного размещения в Ростове-на-Дону. Архивное фото
  • Более двух тысяч человек, вынужденно уехавших из зоны боевых действий, находятся в пунктах временного размещения в Ростовской области.
  • Четверть из находящихся в пунктах временного размещения — дети.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч человек, вынужденно уехавших из-за зоны боевых действий, находятся в ПВР Ростовской области, четверть из них - дети, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она отметила, что в Ростове-на-Дону встретилась с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.
"Регион одним из первых открыл пункты временного размещения для людей, которые вынуждены были уехать из-за войны. Сейчас здесь работают 23 таких пункта. В них живут больше 2 тысяч человек, четверть из них - дети", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Федеральный омбудсмен добавила, что рассказала Слюсарю о том, что накануне встречи работала в Старобельске в ЛНР, где вместе с иностранными журналистами посетила учебный корпус колледжа и общежитие, подвергшиеся удару ВСУ.
"Юрий Борисович отметил, что жители Ростовской области разделяют боль жителей Старобельска. Обсудили, как дальше будем вместе помогать людям из Донбасса, участникам СВО и их семьям. Договорились внимательно следить за тем, чтобы у каждого была поддержка", - подчеркнула Лантратова.
