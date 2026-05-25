ВСУ за сутки потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 50 военнослужащих, боевую бронемашину и две станции РЭБ в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Малокатериновка и Орехов Запорожской области.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 50 военных, боевую бронемашину и две станции РЭБ в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, десять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Малокатериновка и Орехов Запорожской области.