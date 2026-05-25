ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли более 170 военных, три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Малиновка, Николаевка, Новоселовка, Пискуновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.