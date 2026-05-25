ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли более 170 военных, три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в ведомстве.