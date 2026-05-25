В Херсонской области обесточены пять муниципальных образований.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Аварийные отключения электричества затронули Скадовский, Голопристанский, Алешкинский, а также частично Каланчакский и Чаплинский муниципальные округа в Херсонской области, энергетики и аварийные службы уже работают над восстановлением, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Пять муниципальных образований Херсонской области обесточены. Аварийные отключения коснулись Скадовского, Голопристанского, Алешкинского, а также частично Каланчакского и Чаплинского МО", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что энергетики и аварийные службы работают, чтобы вернуть электричество.
