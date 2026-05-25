Воздушное судно совершило жесткую посадку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Воздушное судно "Аэропракт-22" совершило жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 15 часов местного времени (около 11.00 мск - ред.) в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края воздушное судно "Аэропракт-22", эксплуатируемое ООО "Аэропром", совершило жесткую посадку", - говорится в сообщении.
Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.