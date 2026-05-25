Рейтинг@Mail.ru
Воздушное судно совершило жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 25.05.2026 (обновлено: 12:27 25.05.2026)
Воздушное судно совершило жесткую посадку в Красноярском крае

Судно "Аэропракт-22" совершило жесткую посадку в Красноярском крае

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураЛегкомоторный самолет "Аэропракт-22" совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Легкомоторный самолет Аэропракт-22 совершил жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Легкомоторный самолет "Аэропракт-22" совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздушное судно "Аэропракт-22" совершило жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края.
  • Судно эксплуатировалось ООО "Аэропром".
КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Воздушное судно "Аэропракт-22" совершило жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 15 часов местного времени (около 11.00 мск - ред.) в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края воздушное судно "Аэропракт-22", эксплуатируемое ООО "Аэропром", совершило жесткую посадку", - говорится в сообщении.
Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Сургуте вынужденно сел самолет из-за конфликтного пассажира
19 мая, 17:42
 
ПроисшествияБогучанский районКрасноярский крайЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала