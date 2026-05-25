В Белом доме началось строительство арены для турнира UFC

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Белого дома началось строительство арены для турнира UFC.
- Турнир UFC пройдет 14 июня и будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов.
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Строительство арены для турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) началось на территории Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
Подготовка к мероприятию проходит на Южной лужайке резиденции президента США.
Данный турнир UFC пройдет 14 июня и будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов. Также в этот день президенту страны Дональду Трампу исполнится 80 лет.
Американский лидер пообещал, что мероприятие UFC на территории резиденции станет крупнейшим, а для публики будут установлены экраны на прилегающих улицах. Американский лидер ждет, что бой в центре американской столицы придут посмотреть десятки тысяч людей.
В главном событии турнира непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, владеющий поясом UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.