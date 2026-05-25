Стоматолог предостерегла от самолечения зубной боли
20:00 25.05.2026 (обновлено: 20:03 25.05.2026)
Стоматолог предостерегла от самолечения зубной боли

Мартынова: самолечение зубной боли может вызвать аллергическую реакцию

© iStock.com / YURIMAДевушка на приеме у зубного врача
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоматолог предостерегла от самолечения зубной боли.
  • Самостоятельное применение чеснока, эфирных масел, жгучего перца и полоскание горячими растворами могут вызвать химический ожог и аллергическую реакцию.
  • Прием антибиотиков без назначения врача может сгладить симптомы, но не вылечить причину воспаления, что может привести к переходу воспаления в хроническую форму и потере зуба.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лечение зубной боли с помощью прикладывания чеснока, полоскания горячими растворами или самостоятельного приема антибиотиков может вызывать аллергическую реакцию, химический ожог и отмирание тканей, рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова.
"Некоторые пытаются прикладывать чеснок, использовать эфирные масла или жгучий перец. Но такие средства нередко вызывают химический ожог десны и могут спровоцировать выраженную аллергическую реакцию", - сказала Мартынова информационному порталу РИАМО.
Также, по ее словам, не менее опасны полоскания горячими растворами соли, соды, спирта или травяными настоями.
"Любое прогревание в зоне воспаления усиливает отек и ускоряет распространение инфекции. Особенно опасны согревающие компрессы - они могут привести к быстрому ухудшению состояния и развитию серьезных осложнений", - пояснила врач.
Специалист обратила внимание, что прием антибиотиков без назначения врача может сгладить симптомы, но не вылечит причину воспаления.
"Если боль внезапно прошла, это не означает, что проблема решена. Иногда это связано с гибелью тканей и переходом воспаления в хроническую форму. В таких ситуациях спасти зуб уже бывает невозможно, и лечение заканчивается хирургическим вмешательством или удалением зубов", - отметила Мартынова.
Если возможности обратиться к врачу нет, то пародонтолог посоветовала ограничиться приемом обезболивающих строго в рекомендованной дозировке.
