Песков прокомментировал отказ некоторых СМИ посетить Старобельск

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. СМИ, отказавшиеся ехать в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж, не могут называться объективными в освещение происходящего на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.