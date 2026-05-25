Песков прокомментировал отказ некоторых СМИ посетить Старобельск

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. СМИ, отказавшиеся ехать в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж, не могут называться объективными в освещение происходящего на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
"Это не красит эти СМИ (которые отказались приехать - ред.), это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. И, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины", - сказал Песков.