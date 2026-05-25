13:12 25.05.2026
Песков: многие журналисты своими глазами увидели размеры трагедии в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большое количество журналистов своими глазами увидели размеры трагедии в Старобельске, сообщил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Большое количество журналистов, отправившихся на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, своими глазами увидели размеры произошедшей там трагедии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
"Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов. В то же время британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место удара ВСУ, а в американской компании CNN сослались на отпуск.
