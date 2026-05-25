Песков: многие журналисты своими глазами увидели размеры трагедии в ЛНР

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Большое количество журналистов, отправившихся на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, своими глазами увидели размеры произошедшей там трагедии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.

"Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.