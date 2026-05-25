МИД сделает заявление об ответе на атаку ВСУ в Старобельске

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский МИД в ближайшее время выступит со специальным заявлением об ответных ударах России после атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
"В ближайшее время министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежному дипкорпусу, которое будет подробнейшим образом изложено в этом заявлении", - сказала она в эфире Первого канала.