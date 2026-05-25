12:54 25.05.2026 (обновлено: 13:02 25.05.2026)
Кремль не слышал заявлений Запада, осуждающих трагедию в Старобельске

Песков обратил внимание на отсутствие осуждающих трагедию в ЛНР заявлений Запада

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
  • Москва не слышала официальных заявлений Запада, осуждающих Киев за трагедию в Старобельске, заявил Песков.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва не слышала никаких официальных заявлений со стороны Запада, которые осуждали бы Киев за трагедию в Старобельске в ЛНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, насколько достоверно в иностранных СМИ была показана трагедия в Старобельске и будет ли донесена правда до Запада.
"Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев", - сказал Песков.
Украинские дроны ночью 22 мая ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В минувшее воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
