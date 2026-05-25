Рейтинг@Mail.ru
Песков обратил внимание, что западные СМИ не поехали в Старобельск - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 25.05.2026
Песков обратил внимание, что западные СМИ не поехали в Старобельск

Песков: Запад принял решение не ехать в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске
Последствия удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Последствия удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ряд западных СМИ принял решение не ехать в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж.
  • Украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся, что привело к обрушению здания, гибели 21 студента и ранениям 44 человек.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обратил внимание, что целый ряд западных СМИ принял решение не ехать в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж.
Украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
"Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Венгрия нанесла Украине внезапный удар в спину
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСтаробельскДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала