Песков обратил внимание, что западные СМИ не поехали в Старобельск

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обратил внимание, что целый ряд западных СМИ принял решение не ехать в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж.

Украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.