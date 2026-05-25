Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ряд западных СМИ принял решение не ехать в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж.
- Украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся, что привело к обрушению здания, гибели 21 студента и ранениям 44 человек.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обратил внимание, что целый ряд западных СМИ принял решение не ехать в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж.
Украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов.
"Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят", - сказал Песков журналистам.
Венгрия нанесла Украине внезапный удар в спину
Вчера, 08:00