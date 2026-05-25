После удара в Старобельске 36 человек получили амбулаторную помощь

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Амбулаторную медицинскую помощь получили 36 человек, пострадавших из-за удара ВСУ в Старобельске в ЛНР, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Амбулаторную медицинскую помощь получили 36 человек. С пострадавшими и их родственниками работают психологи", - сказал Кузнецов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.