01:30 25.05.2026
Курильские школьники почтили память погибших сверстников в Старобельске

Школьники Северо-Курильска зажгли свечи в память погибших в Старобельске

Свеча. Архивное фото
  • Учащиеся средней школы Северо-Курильска почтили память погибших в Старобельске сверстников минутой молчания.
  • Об этом сообщила администрация средней школы Северо-Курильска.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая – РИА Новости. Учащиеся средней школы Северо-Курильска минутой молчания почтили память погибших сверстников в Старобельске, сообщила администрация учебного заведения.
"В ночь на 22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения. Мы не смогли остаться в стороне от страшной трагедии и почтили память погибших ребят минутой молчания и зажгли свечи", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Северо-КурильскСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеОбщество
 
 
