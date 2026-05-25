Курильские школьники почтили память погибших сверстников в Старобельске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая – РИА Новости. Учащиеся средней школы Северо-Курильска минутой молчания почтили память погибших сверстников в Старобельске, сообщила администрация учебного заведения.
"В ночь на 22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения. Мы не смогли остаться в стороне от страшной трагедии и почтили память погибших ребят минутой молчания и зажгли свечи", - говорится в сообщении на платформе "Макс".