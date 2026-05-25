США отчаянно ищут вольфрам для производства оружия, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. США вынуждены вести отчаянные поиски вольфрама для производства оружия на фоне доминирования Китая и из-за того, что в самих Штатах уже более 10 лет не работают собственные рудники, сообщает телеканал NBC News.
«
"По мере того как США ведут войну против Ирана, они стремительно расходуют запасы высокотехнологичного оружия и боеприпасов… Для их восполнения потребуется сверхпрочный металл вольфрам, в производстве и очистке которого доминирует Китай, что заставляет США отчаянно искать его в других местах… В США нет действующих коммерческих вольфрамовых рудников с 2015 года", - говорится в сообщении телеканала.
Главная ставка в попытках снизить зависимость американского ВПК от Пекина сейчас делается на возобновление добычи на старых шахтах в Южной Корее, отмечается в публикации.
Для замещения поставок американская компания Almonty Industries реанимировала в марте рудник Сангдонг, заброшенный более 30 лет назад из-за дешевого импорта из КНР. Ожидается, что после перезапуска этот объект станет одним из крупнейших источников вольфрама в мире за пределами Китая, сообщает телеканал.
По данным телеканала, вольфрам незаменим для национальной обороны США, поскольку он применяется в истребителях, бетонобойных бомбах, бронебойных снарядах и ракетных комплексах, включая Tomahawk и комплексы Patriot.