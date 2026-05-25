Newsweek: билеты на чемпионат мира в США оказались невостребованными

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая – РИА Новости. Спрос на билеты на чемпионат мира по футболу в США оказался несколько низким, сообщает издание Newsweek.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
"Несмотря на масштаб соревнования, спрос на билеты оказался несколько низким... Аналитики указывают на ценовую стратегию ФИФА как на одну из возможных причин", - пишет СМИ.
Отмечается, что тысячи билетов на ЧМ остаются нераспроданными.
Атланта, по данным издания, сейчас возглавляет список: на матчи группового этапа там остаются доступными 5 414 билетов. Далее следуют Филадельфия - 4 402, Лос-Анджелес - 4 230 и Сан-Франциско - 4 217.