В Госдепе заявили, что США сохраняют приверженность ДНЯО

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая - РИА Новости. США сохраняют приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его трем столпам: разоружению, нераспространению и мирному использованию атома, заявили в госдепе.
"Соединенные Штаты сохраняют твердую приверженность ДНЯО и его трем столпам: ядерному разоружению, нераспространению и мирному использованию ядерной энергии", - заявил представитель ведомства Томми Пиготт.
В госдепе также выразили сожаление, что обзорная конференция по ДНЯО осталась без итогового документа. Пиготт намекнул, что причиной этого стали разногласия по Ирану. При этом он пообещал, что Соединенные Штаты "всерьез рассмотрят неспособность некоторых государств - участников ДНЯО серьезно отнестись к угрозе", которую Иран якобы представляет для глобального нераспространения.