00:18 25.05.2026 (обновлено: 02:32 25.05.2026)
В Госдепе заявили, что США сохраняют приверженность ДНЯО и его трем столпам

Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель Госдепа Томми Пиготт заявил, что США сохраняют приверженность трем столпам ДНЯО: ядерному разоружению, нераспространению и мирному использованию ядерной энергии.
  • В Госдепе также выразили сожаление, что обзорная конференция по ДНЯО осталась без итогового документа.
НЬЮ-ЙОРК, 25 мая - РИА Новости. США сохраняют приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его трем столпам: разоружению, нераспространению и мирному использованию атома, заявили в госдепе.
"Соединенные Штаты сохраняют твердую приверженность ДНЯО и его трем столпам: ядерному разоружению, нераспространению и мирному использованию ядерной энергии", - заявил представитель ведомства Томми Пиготт.
В госдепе также выразили сожаление, что обзорная конференция по ДНЯО осталась без итогового документа. Пиготт намекнул, что причиной этого стали разногласия по Ирану. При этом он пообещал, что Соединенные Штаты "всерьез рассмотрят неспособность некоторых государств - участников ДНЯО серьезно отнестись к угрозе", которую Иран якобы представляет для глобального нераспространения.
Конференция по ДНЯО завершилась на минувшей неделе, в третий раз подряд мероприятие прошло без итогового документа. В МИД РФ заявляли, что Запад на конференции препятствовал диалогу и продвигал деструктивную повестку дня, сфокусированную на критике РФ, КНР, Ирана и КНДР.
