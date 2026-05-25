МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ.

Позднее в ведомстве уточнили, что освобождение Добропасово важно для дальнейших наступательных действий группировки "Восток" в северном направлении. Под свой контроль подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии взяли более 400 строений. ВСУ в результате боев потеряли более двух рот отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ.

"Восток" и другие российские группировки нанесли поражение формированиям противника, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ за сутки превысили 1135 военнослужащих.

Кроме того, украинские войска лишились 16 боевых бронированных машин, пяти артиллерийских орудий и четырех станций радиоэлектронной борьбы.

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 417 беспилотников самолетного типа.

ВСУ дезертируют с оружием

Число дезертиров из ВСУ, сбежавших с оружием, значительно возросло в Харькове , это подтверждает украинская криминальная хроника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

ВС РФ приступают к ударам по Киеву

В МИД РФ назвали атаку ВСУ на колледж в Старобельске , совершенную 22 мая, очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. В сложившихся условиях, как заявили в МИД, ВС РФ приступают к нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

Удары также будут наноситься по центрам принятия решений и командным пунктам. В связи с тем, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву, Россия предупреждает персонал посольств о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей столицы Украины – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского

Вернуться к основам

Банк России сообщил в понедельник, что 22 мая подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как инструмент финансовой поддержки Украины. Такая поддержка нарушает принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков, заявили в ЦБ

Всеобъемлющее и устойчивое урегулирование на Украине возможно при искоренении первопричин конфликта, Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук

Запад многократно выдает киевскому режиму индульгенции на теракты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник . По его словам, теракт в Старобельске выгоден Владимиру Зеленскому, чтобы отвести внимание от коррупционного скандала на Украине.

На борту газовоза "Арктик Метагаз", атакованного в марте в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами, проведены следственные действия, на нем зафиксированы следы пожара и полное уничтожение систем управления судном, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко . Кроме того, с газовоза изъяли бортовой самописец.

Не собираются сохранять нейтральность

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против посредничества Европы в украинском конфликте. Он признал, что европейцы не собираются сохранять необходимую для этой роли нейтральность.

Украинские СМИ сообщили, что впервые на Украину приехала одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская . Источник, знакомый с планами белорусской оппозиции, сообщил РИА Новости, что она обсудит с Владимиром Зеленским подготовку белорусских провокаторов к акциям на украинско-белорусской границе.

Перебои на Украине