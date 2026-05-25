Спецоперация, 25 мая: ВС России освободили Добропасово
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 25.05.2026

Спецоперация, 25 мая: ВС России освободили Добропасово

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
Позднее в ведомстве уточнили, что освобождение Добропасово важно для дальнейших наступательных действий группировки "Восток" в северном направлении. Под свой контроль подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии взяли более 400 строений. ВСУ в результате боев потеряли более двух рот отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ.
"Восток" и другие российские группировки нанесли поражение формированиям противника, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ за сутки превысили 1135 военнослужащих.
Кроме того, украинские войска лишились 16 боевых бронированных машин, пяти артиллерийских орудий и четырех станций радиоэлектронной борьбы.
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, 17 снарядов РСЗО HIMARS и 417 беспилотников самолетного типа.

ВСУ дезертируют с оружием

Число дезертиров из ВСУ, сбежавших с оружием, значительно возросло в Харькове, это подтверждает украинская криминальная хроника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

ВС РФ приступают к ударам по Киеву

В МИД РФ назвали атаку ВСУ на колледж в Старобельске, совершенную 22 мая, очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. В сложившихся условиях, как заявили в МИД, ВС РФ приступают к нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.
Удары также будут наноситься по центрам принятия решений и командным пунктам. В связи с тем, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву, Россия предупреждает персонал посольств о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей столицы Украины – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.
Вернуться к основам

Банк России сообщил в понедельник, что 22 мая подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как инструмент финансовой поддержки Украины. Такая поддержка нарушает принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков, заявили в ЦБ.
Всеобъемлющее и устойчивое урегулирование на Украине возможно при искоренении первопричин конфликта, Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Запад многократно выдает киевскому режиму индульгенции на теракты, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, теракт в Старобельске выгоден Владимиру Зеленскому, чтобы отвести внимание от коррупционного скандала на Украине.
На борту газовоза "Арктик Метагаз", атакованного в марте в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами, проведены следственные действия, на нем зафиксированы следы пожара и полное уничтожение систем управления судном, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Кроме того, с газовоза изъяли бортовой самописец.
Не собираются сохранять нейтральность

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил против посредничества Европы в украинском конфликте. Он признал, что европейцы не собираются сохранять необходимую для этой роли нейтральность.
Украинские СМИ сообщили, что впервые на Украину приехала одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Источник, знакомый с планами белорусской оппозиции, сообщил РИА Новости, что она обсудит с Владимиром Зеленским подготовку белорусских провокаторов к акциям на украинско-белорусской границе.

Перебои на Украине

По данным украинских СМИ, в понедельник были замечены взрывы в Харькове, Днепропетровске, Сумах и Чернигове.
Часть абонентов в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также подконтрольной ВСУ части Запорожской области остались без электроснабжения, сообщила в понедельник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлексей ПолищукРодион МирошникВооруженные силы УкраиныЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
