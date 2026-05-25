Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.05.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 25 мая 2026 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Добропасово в Днепропетровской области, а также нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 417 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.