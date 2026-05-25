Специальная военная операция на Украине
 
07:48 25.05.2026 (обновлено: 08:00 25.05.2026)
Бойцы "Севера" за сутки сбили три гексакоптера ВСУ "Баба-яга" в Сумской области

Российский военнослужащий. Архивное фото
  • Мобильные огневые группы группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа «Баба Яга».
  • Группа действует на сумском направлении, перемещаясь по поступающим задачам и выезжая на угрожаемые участки.
  • По словам военнослужащего, на пикапе установлены пулеметы, есть ружья, рядом работает РЭБ.
КУРСК, 25 мая – РИА Новости. Мобильные огневые группы подразделений группировки войск "Север" за минувшие сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа "Баба Яга" на сумском направлении, сообщил РИА Новости старший расчета МОГ группировки "Север" с позывным "Нестер".
"Мы находимся здесь для того, чтобы БПЛА врага не прошли на территорию России. У нас установлены пулеметы на пикапе, есть ружья, рядом работает РЭБ. Количество предотвращенных атак мы не считаем, но их очень много. За прошедшие сутки нашей группой было сбито три гексакоптера типа "Баба Яга", – рассказал агентству военнослужащий,
По словам военнослужащего, мобильная группа действует на сумском направлении, перемещаясь по поступающим задачам, а также оперативно выезжая на угрожаемые участки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
