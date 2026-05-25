Бойцы "Севера" за сутки сбили три гексакоптера ВСУ "Баба-яга"

КУРСК, 25 мая – РИА Новости. Мобильные огневые группы подразделений группировки войск "Север" за минувшие сутки уничтожили три гексакоптера ВСУ типа "Баба Яга" на сумском направлении, сообщил РИА Новости старший расчета МОГ группировки "Север" с позывным "Нестер".

По словам военнослужащего, мобильная группа действует на сумском направлении, перемещаясь по поступающим задачам, а также оперативно выезжая на угрожаемые участки.