Расчеты БПС "Севера" уничтожили более 105 складов ВСУ в мае - РИА Новости, 25.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
07:46 25.05.2026
Расчеты БПС "Севера" уничтожили более 105 складов ВСУ в мае

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» в мае уничтожили более 105 полевых пунктов хранения ВСУ в Харьковской области.
  • Уничтоженные пункты хранения использовались ВСУ для оставления горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта.
  • Все маршруты доставки и районы разгрузки находятся под постоянным контролем воздушной разведки.
БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" в мае уничтожили более 105 полевых пунктов хранения ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия с позывным "Карта".
"По результатам фиксации огневого поражения было отмечено, что в ходе работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены более 105 полевых пунктов хранения и точек выгрузки. В этих местах ВСУ оставляли горюче-смазочные материалы, провиант и боекомплект в Харьковской области", - сказал "Карта", уточнив, что это данные с начала мая.
Он отметил, что все маршруты доставки и районы разгрузки находятся под постоянным контролем воздушной разведки. Собеседник агентства подчеркнул, что противник лишен возможности использовать точки выгрузки и доставлять материальные средства к позициям как днем, так и ночью. Автотранспорт и роботизированные тележки, задействованные в перевозке, по его словам, поражаются еще на маршрутах следования.
После выявления мест расположения полевых пунктов хранения они ликвидируются ударными дронами с осколочно-фугасными или термобарическими боевыми частями, добавил офицер. Он подчеркнул, что операторы беспилотников ежедневно уничтожают десятки целей, а нарушение логистики снабжения оставляет подразделения ВСУ без необходимого обеспечения.
