Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» в мае уничтожили более 105 полевых пунктов хранения ВСУ в Харьковской области.
- Уничтоженные пункты хранения использовались ВСУ для оставления горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта.
- Все маршруты доставки и районы разгрузки находятся под постоянным контролем воздушной разведки.
БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" в мае уничтожили более 105 полевых пунктов хранения ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия с позывным "Карта".
"По результатам фиксации огневого поражения было отмечено, что в ходе работы подразделений БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" были уничтожены более 105 полевых пунктов хранения и точек выгрузки. В этих местах ВСУ оставляли горюче-смазочные материалы, провиант и боекомплект в Харьковской области", - сказал "Карта", уточнив, что это данные с начала мая.
Он отметил, что все маршруты доставки и районы разгрузки находятся под постоянным контролем воздушной разведки. Собеседник агентства подчеркнул, что противник лишен возможности использовать точки выгрузки и доставлять материальные средства к позициям как днем, так и ночью. Автотранспорт и роботизированные тележки, задействованные в перевозке, по его словам, поражаются еще на маршрутах следования.
После выявления мест расположения полевых пунктов хранения они ликвидируются ударными дронами с осколочно-фугасными или термобарическими боевыми частями, добавил офицер. Он подчеркнул, что операторы беспилотников ежедневно уничтожают десятки целей, а нарушение логистики снабжения оставляет подразделения ВСУ без необходимого обеспечения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18