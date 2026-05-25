Дроны "Севера" сорвали планы ВСУ по корректировке артиллерии

КУРСК, 25 мая – РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили на Сумском направлении 18 БПЛА ВСУ, сорвав планы врага по корректировке артиллерии и нанесении огневого поражения по войскам РФ на данном участке фронта, сообщил РИА Новости командир взвода беспилотных систем с позывным "Гатчина".