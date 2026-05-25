Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили 18 БПЛА ВСУ на Сумском направлении.
- Уничтожение БПЛА ВСУ позволило сорвать планы по корректировке артиллерийского огня и сбору информации о дислокации российских войск.
- Поражение воздушных целей осуществлялось с применением средств радиоэлектронной борьбы и контр-беспилотных комплексов.
КУРСК, 25 мая – РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили на Сумском направлении 18 БПЛА ВСУ, сорвав планы врага по корректировке артиллерии и нанесении огневого поражения по войскам РФ на данном участке фронта, сообщил РИА Новости командир взвода беспилотных систем с позывным "Гатчина".
"За сутки нашими расчетами было уничтожено 18 БПЛА ВСУ самолетного типа... Уничтожение разведывательных дронов противника позволило сорвать планы ВСУ по сбору информации о дислокации российских войск и корректировке артиллерийского огня, и нанесении огневого поражения на данном участке фронта", - сказал "Гатчина".
Военнослужащий уточнил, что поражение воздушных целей осуществлялось с применением средств радиоэлектронной борьбы и контр-беспилотных комплексов.
"Профессиональные действия операторов обеспечили прикрытие позиций российских подразделений от воздушной разведки и повысили скрытность передвижения войск и техники", – добавил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18