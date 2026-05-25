Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения войск беспилотных систем российской группировки «Север» за неделю уничтожили 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области.

Для ударов применяются дроны на оптоволоконном управлении, которым не страшны помехи противника.

Уничтожение станций и средств РЭБ позволяет российским военнослужащим более массово применять различные типы разведывательных и ударных беспилотников.

БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем российской группировки "Север" за неделю уничтожили 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Олива".

По его словам, операторы разведывательных и ударных беспилотников круглосуточно ведут наблюдение и поиск целей на позициях противника. Он отметил, что, несмотря на попытки маскировки средств радиопомех, опытные расчеты выявляют и поражают станции РЭБ.

"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области", - рассказал командир, уточнив, что это данные за прошедшую неделю.