Расчеты "Севера" уничтожили десять станций РЭБ ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения войск беспилотных систем российской группировки «Север» за неделю уничтожили 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области.
- Для ударов применяются дроны на оптоволоконном управлении, которым не страшны помехи противника.
- Уничтожение станций и средств РЭБ позволяет российским военнослужащим более массово применять различные типы разведывательных и ударных беспилотников.
БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем российской группировки "Север" за неделю уничтожили 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Олива".
По его словам, операторы разведывательных и ударных беспилотников круглосуточно ведут наблюдение и поиск целей на позициях противника. Он отметил, что, несмотря на попытки маскировки средств радиопомех, опытные расчеты выявляют и поражают станции РЭБ.
"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области", - рассказал командир, уточнив, что это данные за прошедшую неделю.
Собеседник уточнил, что для ударов применяются дроны на оптоволоконном управлении, которым не страшны помехи противника, благодаря чему оператор может беспрепятственно довести аппарат до цели. Он добавил, что уничтожение станций и средств РЭБ позволяет российским военнослужащим более массово применять различные типы разведывательных и ударных беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18