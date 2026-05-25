Рейтинг@Mail.ru
Морпех рассказал о минах ВСУ, замаскированных под комки грязи - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 25.05.2026
Морпех рассказал о минах ВСУ, замаскированных под комки грязи

РИА Новости: ВСУ используют имитирующие грязь мины для подрыва техники в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ используют самодельные мины на добропольском направлении в ДНР.
  • Мины замаскированы под комки грязи с помощью монтажной пены.
  • Такие мины представляют особую опасность для техники, так как визуально практически не отличаются от обычных загрязнений.
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под обычные комки грязи на дорогах, на добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки российских войск "Центр" с позывным "Альфа".
По словам оператора беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты, взрывные устройства маскируются при помощи монтажной пены и внешне напоминают засохшие куски грязи, лежащие на дороге.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
ВСУ маскируют мины под кедровые шишки
20 мая, 06:00
"Они делают мину как будто комком грязи. Машина едет, человек думает, что это просто засохшая грязь на дороге, и наезжает", - пояснил морпех.
По словам "Альфы", подобные мины представляют особую опасность для техники, так как визуально практически не отличаются от обычных загрязнений, остающихся после движения транспорта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала