Морпех рассказал о минах ВСУ, замаскированных под комки грязи

ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под обычные комки грязи на дорогах, на добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки российских войск "Центр" с позывным "Альфа".

По словам оператора беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты, взрывные устройства маскируются при помощи монтажной пены и внешне напоминают засохшие куски грязи, лежащие на дороге.

"Они делают мину как будто комком грязи. Машина едет, человек думает, что это просто засохшая грязь на дороге, и наезжает", - пояснил морпех.