Морпех рассказал о минах ВСУ, замаскированных под комки грязи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ используют самодельные мины на добропольском направлении в ДНР.
- Мины замаскированы под комки грязи с помощью монтажной пены.
- Такие мины представляют особую опасность для техники, так как визуально практически не отличаются от обычных загрязнений.
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под обычные комки грязи на дорогах, на добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки российских войск "Центр" с позывным "Альфа".
По словам оператора беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты, взрывные устройства маскируются при помощи монтажной пены и внешне напоминают засохшие куски грязи, лежащие на дороге.
ВСУ маскируют мины под кедровые шишки
20 мая, 06:00
"Они делают мину как будто комком грязи. Машина едет, человек думает, что это просто засохшая грязь на дороге, и наезжает", - пояснил морпех.
По словам "Альфы", подобные мины представляют особую опасность для техники, так как визуально практически не отличаются от обычных загрязнений, остающихся после движения транспорта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18