Рейтинг@Mail.ru
Расчет ПВО "Костер" уничтожил 260 беспилотников ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:29 25.05.2026
Расчет ПВО "Костер" уничтожил 260 беспилотников ВСУ в ДНР

РИА Новости: расчет ПВО "Костер" российских морпехов уничтожил 260 дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет противовоздушной обороны «Костер» уничтожил 260 беспилотников ВСУ в ДНР.
  • Командир дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты назвал расчет «Костер» одним из наиболее результативных.
  • Расчет регулярно участвует в отражении атак украинских беспилотников на добропольском направлении в ДНР.
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Расчет противовоздушной обороны "Костер" уничтожил 260 беспилотников ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Сармат".
По словам командира дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты, расчет работает с момента формирования подразделения и считается одним из наиболее результативных.
Боец о поражении украинского тяжелого БПЛА с помощью веревки - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Российский морпех заарканил вражескую "Бабу-ягу" в ДНР
3 января, 04:15
"Расчет "Костер" перспективный. У него уже 260 целей", - подчеркнул собеседник агентства.
Командир отметил, что подразделение продолжает активно работать на передовой в зоне его ответственности.
Бойцы спецназа Ахмат об обстановке в приграничье Сумской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Бойцы "Ахмата" перехватили новые беспилотники ВСУ в Сумской области
6 апреля, 06:07
"Буквально вчера они сбили пять или шесть "Марсиан-2", - уточнил "Сармат".
По его словам, расчет регулярно участвует в отражении атак украинских беспилотников на добропольском направлении в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала