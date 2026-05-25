Командир дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты назвал расчет «Костер» одним из наиболее результативных.

Расчет регулярно участвует в отражении атак украинских беспилотников на добропольском направлении в ДНР.

ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Расчет противовоздушной обороны "Костер" уничтожил 260 беспилотников ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Сармат".

По словам командира дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты, расчет работает с момента формирования подразделения и считается одним из наиболее результативных.

"Расчет "Костер" перспективный. У него уже 260 целей", - подчеркнул собеседник агентства.

Командир отметил, что подразделение продолжает активно работать на передовой в зоне его ответственности.

"Буквально вчера они сбили пять или шесть "Марсиан-2", - уточнил "Сармат".